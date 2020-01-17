Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
Adana'da otomobiliyle drift attıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 2035 yılına kadar el kondu. Daha önceden ehliyetine 3 kez el konulduğu öğrenilen sürücüye toplamda 11 bin 375 TL para cezası kesildi.
Adana'da otomobiliyle drift atan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün 4. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.
1 KİLOMETRE KOVALAMACA
Alınan bilgiye göre, Caner D. kullandığı 01 FF 448 plakalı otomobiliyle trafikte drift attığı sırada devriye atan polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şahıs kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçabilen Caner D. Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.
4'ÜNCÜ KEZ EHLİYETİNE ELE KONULDU
Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen trafik ekipleri, sürücü Caner D.'nin önceden 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirledi. Ehliyetsiz olan Caner D., 1.63 promil alkollü çıktı. 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan ceza yiyen Caner D.'nin 2035 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Caner D.'ye, drift atma, alkollü araç kullanmak ve dur ikazına uymama suçlarından 11 bin 375 TL para cezası kesilirken aracı trafikten 60 gün men edildi. 1.0 promil alkolü aşan Caner D., 5 Ocak Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Haber Videosu: Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
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Şu makas atanlara ömür boyu ehliyeti yasaklasalar bir de keşke! Bugün makas atan bi babası belirsiz sürtüp makas atmaya devam ederek kaçtı. Şikayet edeyim diye emniyete gittim polis arkadaşlar saolsun umurlarında değil nerden bulacaz bakarız kameralara denk gelirse ceza yazarız diyor bu trafikçileri polisten saymıyorum artık!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Helal bile ceza verilmişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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aaa ehliyeti alın mış. Olsun bir daha yakalanınca ehliyet çıkartmakla uğraşmaz.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu ceza yetersiz zaten daha öncede kaç defa yakalanmış idam edilsinCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Ne atmış drift , yani asfaltı ağlatmış, yada asfalta ismini yazmış ne başarı ama. . valla helal olsun, bir helal olsunda Trafik polisine, vijdanının sesine kulak vermiş. . . Hergün yollarda ömür tüketen biri olarak söylüyorum-ki, insan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir toplum daha yok, olması yetmiyor birde ne diyor bu yollar benden sorulur, sorduklarındada kurtuluş reçetesi yazacak, amca, dayı, hala ve ankaradan bir abi arıyor, bulursa ne ala bulamzsa buralara manşet oluyor, bulanında manşet olması dileği ileCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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O ARABA NASIL DİRİFT ATMIŞ LA, BENCE ADAMA ÖDÜL VERMELİYDİNİZ. . .Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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la fakir bu arabayla mı hava atıyorsun varoş. . . .Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
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Drift Atmak tabiri ne kadar komik geliyor kulağa. Bilinçsiz toplumun bilinçsiz cezası. ''Drift Atmak'' Kavun Karpuz değilmi bu. Ayrıca adam arabası ile istesede drift yapamaz. Alkollü kullanım evet ihtara uymamak evet bunlar asıl sebepler olabilir de ne kadar saçmalandı artık bu drift atmak saçmalığı.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Odun kafa2 1 Yayından Kaldır
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MAL BUNLARCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır