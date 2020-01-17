Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
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Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu

Adana'da otomobiliyle drift attıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 2035 yılına kadar el kondu. Daha önceden ehliyetine 3 kez el konulduğu öğrenilen sürücüye toplamda 11 bin 375 TL para cezası kesildi.

17.01.2020 23:47 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:33
Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu

'da otomobiliyle drift atan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün 4. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

1 KİLOMETRE KOVALAMACA

Alınan bilgiye göre, Caner D. kullandığı 01 FF 448 plakalı otomobiliyle trafikte drift attığı sırada devriye atan polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan şahıs kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçabilen Caner D. ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

4'ÜNCÜ KEZ EHLİYETİNE ELE KONULDU

Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen trafik ekipleri, sürücü Caner D.'nin önceden 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirledi. Ehliyetsiz olan Caner D., 1.63 promil alkollü çıktı. 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan ceza yiyen Caner D.'nin 2035 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Caner D.'ye, drift atma, alkollü araç kullanmak ve dur ikazına uymama suçlarından 11 bin 375 TL para cezası kesilirken aracı trafikten 60 gün men edildi. 1.0 promil alkolü aşan Caner D., 5 Ocak Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
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HABER YORUMLARI (27)

  • EVO20:
    Şu makas atanlara ömür boyu ehliyeti yasaklasalar bir de keşke! Bugün makas atan bi babası belirsiz sürtüp makas atmaya devam ederek kaçtı. Şikayet edeyim diye emniyete gittim polis arkadaşlar saolsun umurlarında değil nerden bulacaz bakarız kameralara denk gelirse ceza yazarız diyor bu trafikçileri polisten saymıyorum artık!
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  • DAVUT DOĞRU:
    Ne atmış drift , yani asfaltı ağlatmış, yada asfalta ismini yazmış ne başarı ama. . valla helal olsun, bir helal olsunda Trafik polisine, vijdanının sesine kulak vermiş. . . Hergün yollarda ömür tüketen biri olarak söylüyorum-ki, insan hayatının bu kadar ucuz olduğu bir toplum daha yok, olması yetmiyor birde ne diyor bu yollar benden sorulur, sorduklarındada kurtuluş reçetesi yazacak, amca, dayı, hala ve ankaradan bir abi arıyor, bulursa ne ala bulamzsa buralara manşet oluyor, bulanında manşet olması dileği ile
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  • DRİFT ATMAK TABİRİ KOMEDİSİNE SON VERİN:
    Drift Atmak tabiri ne kadar komik geliyor kulağa. Bilinçsiz toplumun bilinçsiz cezası. ''Drift Atmak'' Kavun Karpuz değilmi bu. Ayrıca adam arabası ile istesede drift yapamaz. Alkollü kullanım evet ihtara uymamak evet bunlar asıl sebepler olabilir de ne kadar saçmalandı artık bu drift atmak saçmalığı.
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