: İmamoğlu'nun göndermede bulunduğu Dr. Yavuz Örnek: Kanal İstanbul yıkılabilir ama yine de ona ihtiyaç var

25.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:08

İmamoğlu'nun, "Nuh Peygamber benimle cep telefonu ile konuştu" diyerek eleştirdiği uzman Yavuz Örnek Kanal İstanbul Projesi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporunun denizle ilgili bölümüne destek veren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde görevli Dr. Yavuz Örnek, Kanal İstanbul'u ilginç gerekçelerle savundu. Örnek'in açıklamalarında çelişmesi dikkat çeken husus oldu.

Radyo Karakutu'da yayınlanan "Bidebunuizle" programında Yavuz Oğhan'a konuşan Örnek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KANAL İSTANBUL, BOĞAZIN YIKILMASINI ENGELLER AMA KENDİSİ DE YIKILIR"

Karadeniz'in altında 500 milyon metreküp H2S gazı olduğunu iddia eden Örnek, "Diyelim ki Karadeniz'in altında bir magma oluştu. Ve H2S açığa çıktı. Yüzlerce atom bombasına denk patlama olur. İlla olacak demiyorum ama bu hiç olmayacak manası taşımaz. Bu kanal, İstanbul Boğazının tamamen yıkılmasını engeller. Kanal da yıkılır ama ona da ihtiyaç var. Sadece siyasi sebeplerden dolayı kanala karşı çıkmaya karşıyım. Gelecekteki bazı riskleri bertaraf etmek için Kanal İstanbul'a ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

"NORMAL ŞARTLARDA İHTİYAÇ YOKTUR"

"Normal şartlarda Kanal İstanbul'a deniz trafiğinden dolayı ihtiyaç yoktur. Bu bir gerçektir. Çünkü Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre uluslararası trafik asla kapatılamaz. Gemiler kanaldan geçmeye zorlanamaz. Onun dışında bu kanalın açılmasını gerekli kılan bazı gerekçeler vardır. Mesela büyük kazalar olduğunda yakıt taşıyan tankerlerden boğaza büyük oranda sıvı yakıt dökülebilir. Bu durum günlerce Boğaz'dan gemi geçmesini engelleyebilir."

"MONTRÖ GELECEKTE GEÇERLİLİĞİNİ YİTİREBİLİR"

"Başka tehlikeler de var. Mesela bugünkü siyasi ortamın gelecekte de aynı kalacağını sanmıyorum. Montrö 5-10 yıl sonra geçerliliğini yitirebilir. Ülkeler arası bazı statüler değişebilir. Örneğin; Ege Adaları'na Yunanistan'ın savaş uçaklarının inmesi için havaalanı yapması yasaktır. Ama yaptılar. Yarın bir gün de Türkiye, 'Bundan sonra risklerden dolayı boğazlardan geçmek ücrete tabi' diyebilir. Çünkü büyük kazalarda Türkiye ekonomisi zarar görür."

"İÇME SUYU SORUNU YAŞANABİLİR AMA ÜLKEYE DÖVİZ GELECEK"

Kanal İstanbul'a karşı olmadığını dile getiren Örnek, "Fakat dezavantajları da var. Terkos Gölü'ne yakın olan yerde zemin altı betonlaşmaz ise Terkos Gölü tuzlanabilir. Dolayısıyla İstanbul'un içme suyu sorunu olabilir. Fakat bir avantajı varsa 10 dezavantajı var. Buraya 7 milyonluk bir şehir kurulacak. Bu ülkeye döviz kazandıracak. Mutlaka yabancılara satış yapılacak. Ülkemin geleceği için faydalı olacağına inandığım bir projedir. Orada bir şehir kurulmasına sıcak bakıyorum. 'Orada kaç milyon metrekarelik toprak alan sulandırılacak. Bizim toprağa ihtiyacımız var' diyeceksiniz. O da doğru. Ama 8 milyon nüfuslu muhteşem bir şehrin kurulmasına sıcak bakıyorum" dedi.

"NUH PEYGAMBER OĞLUNU CEP TELEFONU İLE ARADI" DEMİŞTİ

Dr. Yavuz Örnek, daha önce de Nuh Tufanı hakkındaki tuhaf açıklamaları ile gündeme gelmiş, Nuh Peygamber'in kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü, Nuh tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı gönderildiğini iddia etmişti.

İMAMOĞLU'NDAN GÖNDERME

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB başkanı, ÇED raporuna onay verenleri eleştirdi.

Projenin ÇED raporuna onay verenler arasında, "Nuh Peygamber benimle cep telefonu ile konuştu" diyen uzmanların olduğunu hatırlatan İmamoğlu, bu raporları hazırlayanlar için, "Susmak dilsiz şeytanlığı oynamaktır." dedi.

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