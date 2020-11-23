Dr. Hakan Özörnek kimdir? Dr. Hakan Özörnek hayatı ve biyografisi
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Dr. Hakan Özörnek kimdir? Dr. Hakan Özörnek hayatı ve biyografisi

23.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:35
Dr. Hakan Özörnek kimdir? Dr. Hakan Özörnek hayatı ve biyografisi

Tüp bebek alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Hakan Özörnek vatanbdaşalrın merak konusu oldu. Peki,Dr. Hakan Özörnek kimdir? İşte, Dr. Hakan Özörnek haytı ve biyografisi!

DR. HAKAN ÖZÖRNEK KİMDİR

1965 yılında İstanbul'da doğdum. 1984 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden, 1990'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum.
1993-1999 yılları arasında Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Ünivesitesi Kadın Hastalıkları Kliniği'nde uzmanlık eğitimi aldım.

Aynı dönemde kliniğin Tüp Bebek bölümünde çalıştım. 2001 yılında EUROFERTIL Tüp Bebek Merkezi'ni kurdum ve günümüze kadar Medikal Direktörlüğü'nü yürüttüm.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce biliyorum. Kısırlık ve tüp bebekle ilgili yurtiçi ve yurtdışında pek çok çalışmam oldu. Birçok tüp bebek merkezinin kurulmasında görev aldım, hekimler yetiştirdim, bilimsel çalışmalar yaptım, konferanslar verdim, TV programlarına katıldım.

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