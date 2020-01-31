Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemini açıkladı

31.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:41

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada her geçen gün yaygınlaşan koronavirüs, Çin'in dışında Almanya, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa gibi binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere de sıçrayarak dünyayı harekete geçirdi. İzmir Özel Medifema Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ecegül Bengi koronavirüsün "Kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği yaşlı olan kişilerde daha sık görülür" ifadesini kullandı.

"VİRÜSÜN HAYVANLARDAN BULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ecegül Bengi Çin'de ortaya çıkan bu virüsün 2002 yılında yayılan Sars ve 2012 yılında ortaya çıkan Mers ile aynı Koronovirüs ailesinden olduğunu kaydederek bu virüse Yeni Koronovirüs 2019 (2019-nCoV) adı verildiğini belirtti. Dr. Bengi; "Sars Çin'de bulunan misk kedilerinden, Mers ise Ortadoğu'daki genç develerden bulaşmıştı. Bu virüsün de bir hayvandan değişime uğrayarak insana geçmiş olabileceğini düşünülüyor" diye konuştu.

"GRİP İLE AYNI BELİRTİLERİ TAŞIYOR"

Yeni koronavirüsün mevsimsel grip ile benzer belirtiler gösterdiğine dikkat çeken Dr. Ecegül Bengi, "Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı gibi belirtiler gösterir. Griple benzer belirtileri taşıyor. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına da yol açabilir. Kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği yaşlı olan kişilerde daha sık görülür" dedi.

"SOLUNUM YOLLARI İLE BULAŞIR"

Bu virüsün insandan insana bulaşabildiğini söyleyen Dr. Bengi; "Koronavirüsün, diğer koronavirüsler gibi solunum salgıları ile bulaştığı düşünülmektedir. Hasta kişilerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan damlacıklar ile bulaşır" şeklinde konuştu.

"ŞU AN ETKİ GÖSTEREN BİR İLAÇ YOK"

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ecegül Bengi, Koronavirüslere etkili olduğu gösterilmiş ilaç ve aşı olmadığını kaydederek alınması gereken önlemlere ilişkin sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Korunmada şimdilik en etkili yöntem ellerin yıkanması, hasta kişilerle temastan kaçınmak ve gerekirse maske takmak. Bugün için ülkemizde hastalığın yayılması söz konusu olmadığından toplumda özel bir önlem alınmasına gerek yok. Fakat tüm solunum virüslerinden korunmak için el temizliğine dikkat edilmesi çok önemlidir. Son günlerde Çin'e seyahat eden veya eden kişilerle temas eden ve grip belirtileri olan hastalar bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. Son belirlemelere göre koronavirüs sebebiyle 213 kişi yaşamını yitirdi.