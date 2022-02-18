Dr. Cansel Poyraz Akyol'un yazdığı Zamanın Sabrı kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı

Son zamanlarda "liseliler bilmez" başlığı altında sık sık güzellemesi yapılan ve (belki de artık uzaktan baktığımız için) "o zamanlar aslında her şey ne kadar da güzeldi" özlemiyle andığımız 90'larda madalyonun diğer yüzünde neler oluyordu?

Çocukların sokaklarda oynayarak büyüdüğü, stadyum konserlerine dünyanın en ünlü müzisyenlerinin ve gruplarının geldiği bu yıllarda bir yandan da aydınlar, gazeteciler suikaste kurban gidiyor, gözaltına alınan kimi insanlardan bir daha haber alınamıyor, "örtülü ödenek" ya da "kontrgerilla" gibi kavramlar hayatımıza giriyordu. Peki, bunların ne kadarını hatırlıyoruz?

Zamanın Sabrı, 90'ların unutmak istediğimiz ya da unutturulan yüzünü gösteriyor. O yılları yaşamamış olan nesle şu an içinden geçtiğimiz dönemin temellerinin nerelerde atıldığını anlatıyor. Dönemi yaşamış kişilerin ise hafızasını tazeleyerek olan bitenle yüzleştiriyor.

Dr. Cansel Poyraz Akyol'un yazdığı Zamanın Sabrı Destek Yayınları'ndan çıktı.

ARKA KAPAK YAZISI:

ZAMANIN SİHRİ SABIR, LANETİ İSE TEKERRÜRDÜR.

Bizi biz yapan, aldığımız kararları etkileyen en temel şey hatırladıklarımız ve unuttuklarımızdır. Ancak her seçiş bir vazgeçişi ve ödenmesi gereken bir bedeli beraberinde getiriyor. 90'ların bitmesiyle birlikte unutmayı seçtiklerimiz, yüzleşmediğimiz, hesabını sormadığımız her şeyin bedelini; şimdi kırılgan bir demokraside, güvercin tedirginliğinde yaşayarak ödüyoruz.

Sedat Peker ile kapısı kırılan 90'lar odasına giriyoruz birlikte. Bu kitap, içinde yaşarken göremediklerimizi üzerinden geçen 30 yıllık yaşanmışlığın olgunluğu ile hatırlayalım diye yazıldı. O dönem fark etmediğimiz örüntülerin, bugüne etkilerini görmeyi, aklıselim şekilde "Biz nerede hata yaptık?" diye sormayı amaçladı. 40 yaş altındaysanız, duyduğunuz isimlerin, okuduğunuz olayların aslında ne olduğunu sizin için özetledi.

Bir anlamda 90'lar odasının kabaca tozunu aldı. Her şeyi raflarına dizdi, kutularına koydu. Kutuların üzerine etiketler yapıştırdı.

Zamanın sabrı kapıyı açtı...

DR. CANSEL POYRAZ AKYOL KİMDİR?

Dr. Cansel Poyraz Akyol, lisansını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek şeref öğrencisi olarak bitirdikten sonrayüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü-Bölgesel ve Stratejik Etütler programında yapmış, doktorasını ise Marmara Üniversitesinde Ortadoğu Araştırmaları Enst. Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

Medyaya profesyonel ilk adımı Sky Türk kanalında atmıştır. Aynı medya grubunun Akşam ve Tercüman gazetelerinde de yazı dizileri yayınlanmıştır.

2007 yılında Haber Türk'e transfer olmuş, "Türkiye'nin Nabzı", "Öteki Gündem", "Bugün" gibi pek çok programın yapımcılığını ve editörlüğünü üstlenmiştir.

2009 yılında CNN Türk ailesine katılmıştır. "Planlama Editörü" olarak başladığı CNN Türk kariyerine ''Haber Programları Müdürü'' olarak devam etmiştir.

"Gündem Özel" gibi ses getiren programlara imza attıktan sonra Doğan Grubu'nun satışıyla beraber CNN Türk'teki görevinden ayrılmıştır. Hâlen TV programlarına editoryal danışmanlık yapmakta, belgesel çalışmalarına devam etmekte, şirketlere medya ilişkileri eğitimi vermekte ve üniversitedeki çalışmalarına devam etmektedir.