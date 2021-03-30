DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği
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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği

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DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin üniversite adayı öğrencilere tanıtılması amacıyla yapılan çevrim içi etkinlik, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün tanıtımıyla başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinin üniversite adayı öğrencilere tanıtılması amacıyla yapılan çevrim içi etkinlik, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün tanıtımıyla başladı.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri için çevrim içi ortamda düzenlenen ve Türkiye genelindeki Güzel Sanatlar Liseleri ile de paylaşıma açık olan tanıtım etkinliklerinin ilkinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü adına, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük bir konuşma yaparak fakülteyi tanıttı ve öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Fakültedeki diğer bölümler ile devam etmesi planlanan tanıtım etkinliği yaklaşık bir saat sürdü. Etkinlik Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Demir'in, Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük'e teşekkürlerini iletmesiyle son buldu. - KÜTAHYA

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği
DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nden tanıtım etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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