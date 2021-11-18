KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ GSF Öğrencilerimizden Uluslararası Başarı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'Kadına Yönelik Şiddete Bir Adım da Sen At' konulu Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışmasında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı öğrencileri 11 ödül ile önemli başarı elde etti.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı öğrencilerimiz 'Kadına Yönelik Şiddete Bir Adım da Sen At' konulu afiş tasarımı yarışmasında 11 ödül kazandılar.

Güzel Sanatlar Fakültemizden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan ve tasarım güçleriyle kendisini kabul ettirmiş yarışma jürisinin 8'i dünyanın farklı ülkelerinden diğer üçü ise Türkiye'nin farklı Üniversite ve STK temsicilerinden oluştu.

Üç kategoride düzenlenen ve dünyanın her kıtasından katılımın olduğu, 108 ülkeden profesyonel, akademisyen her düzeyde öğrenim gören öğrenci olmak üzere toplamda 4. 365 eserin katıldığı, afiş kategorisinde ise 1. 807 afiş tasarımının yarıştığı yarışmada halen fakültemizde öğrenim gören 5, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı öğrencilerimizden 3, mezun olarak da 3 olmak üzere toplamda 11 öğrencimizin afişleri ilk yüz afiş tasarımı içerisinde yer aldı. Deniz Babilik, Zahide Şahin Kubat, Mustafa Semih Saraoğlu, Bahattin Güleç (2 adet tasarımı ile), Elif Sude Yılmaz, Çağla Ünal (2 adet tasarımı ile), Ayas Boran, Cafer Tayyar Güler, Merve Durukal, Aysel Safaraliyeva, Şeyma Bütün adlı öğrencilerimizin tasarımları finalist oldu.

1. 807 afiş tasarımı arasından ilk 100 içerisine öğrencilerimizin tasarımının kabul edilmiş olmasını çok anlamlı buluyoruz. Söz konusu tasarımlar, Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olan 25 Kasım 2022 tarihinde sergilenecek olup öğrencilerimizin tasarımları uluslararası alanda böylesi anlamlı bir yarışmada başarı elde etmesini, üniversitemizde verilen eğitimin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Verilen eğitimin sadece teoride kalmadığını, bilginin gerçek yaşamın sorunlarının çözümü için gösterilen çabalara transfer edilebildiğini, aynı zamanda elde edilen bilgilerin uluslararası alanda kabul edilebilir olduğu gösteren bu yarışma, fakütemizin Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne olan güveni bir kat daha artırmış oldu. Söz konusu yarışmada başarı elde eden afiş tasarımları grafreedesign. org sitesinden izlenebilir.

Elde edilen bu başarıdan ötürü Dekanımız ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Levent Mercin başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğrencilerini yarışmaya teşvik eden öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 18 Kasım 2021, Perşembe/ 24 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

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