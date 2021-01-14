Doya Doya Moda konuğu Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk boyu ve kilosu!

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda, yarışmacıları ve jüri üyeleriyle olduğu kadar konuklarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Doya Doya Moda konuğu Sema Öztürk kimdir? Sema Öztürk kaç yaşında, nereli? Sema Öztürk boyu ve kilosu!

Sema Öztürk , Doya Doya Moda'nın 14 Ocak tarihli bölüm konuğu oldu. Bir günlük jüri koltuğunda oturacak olan Sema Öztürk, Doya Doya Moda yarışmacılarını yorumlayıp puanlayacak. Peki, Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında, eski eşi kim? İşte Sema Öztürk'ün kariyeri ve özel hayatıyla ilgili bilgiler…

DOYA DOYA MODA SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, 23 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde tamamladı. Bir dönem Kral Tv'de Vj'lik ve sunuculuk görevini üstlenen Sema Öztürk, ilk oyunculuk deneyimini 1997 yılında Kara Melek dizisi ile elde etti.

"Şaka Gibi" , "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün ne giysem final programı sunuculuğu", "Dokun Bana", "Formula 1 sunumu", "2oda1 salon" programlarının sunuculuğunu yaptı.

"Karadayı", "Hacı", "Melekler Adası","Karamelek", "Ayrılsak da Beraberiz", "Meryem" dizilerinin yanı sıra "Deli Dumrul" ve "Avrupalı" sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Sema Öztürk, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.

2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini canlandırdı.