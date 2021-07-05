Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 Puan Durumu nedir?
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda son bölümde neler oldu? Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 kim elendi? Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz puan durumu nedir? Birbirinden tarz 6 kadının yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da 5 Temmuz Salı gününün fragmanı yayınlandı. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 kişiyi geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele ediyor. Bugün Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve
5 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
13.30'da TV8 ekranlarında yayınlanan moda programının 5 Temmuz Pazartesi gününün konsepti ve puan durumu henüz belli değil. Günün puan durumu ve birincisi için haberimizi takipte kalın.
2 TEMMUZ 2021 DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ferdanur-31
Gamze-22
Emel-37
Su-23
Rabia-39
Özde-38
Birben-38
DOYA DOYA MODA ALL STAR 2 TEMMUZ BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda All Star'da 2 Temmuz Cuma gününün kolye sahibi ve birincisi Emel olmuştu.