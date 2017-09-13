Dövüş Filmlerinin Usta İsmi Van Damme'ın Oğlu Tutuklandı
Dövüş filmlerinin aranan ismi Jean Claude Van Damme'ın Oğlu Nicholas Van Varenberg, arkadaşını bıçakla rehin aldığı için tutuklandı.
Dövüş filmlerinin usta aktörü Jean Claude Van Damme'ın oğlu Nicholas Van Varenberg, 20 dakika boyunca ev arkadaşını bıçakla rehin aldı.
EVDE UYUŞTURUCU MADDE DE VARMIŞ
Jean Claude Van Damme'ın oğlu Nicholas Van Varenberg, Amerika Arizona'da tartıştığı ev arkadaşını bıçakla rehin aldı. Yaklaşık 20 dakika sonra rehineyi serbest bırakan Nicholas Van Varenberg tukuklandı. 21 yaşındaki Varenberg'in evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde de bulunduğu öğrenildi.