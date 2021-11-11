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Dövmesinin sırrı ortaya çıktı

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Dövmesinin sırrı ortaya çıktı

Ozan Doğulu, önceki akşam Fine Bomonti adlı mekanda sahne aldı. 90'ların sevilen pop eserlerini çalan DJ, izleyenleri coşturdu. Doğulu'nun kolundaki dövmesinin sırrı çözüldü. İşte detaylar...

Doğulu, yakında Türkiye turnesine başlayacağını söyledi. DJ, turne takvimini ise aralık ayında açıklayacak.

Bu arada Ozan Doğulu'nun kolundaki Roma rakamıyla '13' yazılı dövmesi dikkat çekti. Doğulu'nun 13 rakamının uğurlu sayısı olduğu öğrenildi.

Dövmesinin sırrı ortaya çıktı

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