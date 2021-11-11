Dövmesinin sırrı ortaya çıktı

Doğulu, yakında Türkiye turnesine başlayacağını söyledi. DJ, turne takvimini ise aralık ayında açıklayacak.

Bu arada Ozan Doğulu'nun kolundaki Roma rakamıyla '13' yazılı dövmesi dikkat çekti. Doğulu'nun 13 rakamının uğurlu sayısı olduğu öğrenildi.

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