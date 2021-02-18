Döviz bürosu fazladan bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor
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Döviz bürosu fazladan bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor

18.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:19

Eskişehir'de bir döviz bürosu yanlışlıkla bin dolar fazla ödeme yaptığı müşterisini bekliyor.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde bir döviz bürosuna gelen müşteri 10 bin dolarını bozdurmak istediğini belirtti. Vatandaştan dolarlarını alan görevli parayı saydıktan sonra 9 bin dolar olduğunu gördü.

Ancak iş yerinde bulunan sisteme 10 bin dolar olarak girdi. Bundan dolayı 9 bin dolar alan görevli vatandaşa 10 bin dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Kendisine verilen ödeme fişinden 10 bin dolarlık ödeme yapıldığını gören yaşlı adamın parayı saymadan gazete kağıtlarına koyarak uzaklaştığı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şimdi döviz bürosunda yanlış ödeme yapan çalışan ile işletme sahibi müşterinin fazla parayı geri getirmesini bekliyor.

Döviz bürosu fazladan bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor
Döviz bürosu fazladan bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor
Döviz bürosu fazladan bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor
Döviz bürosu fazladan bin dolar ödeme yaptığı müşterisini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA YILDIRIM

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