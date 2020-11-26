Döşemealtı Yeşilbayır'a parke yollar yapılıyor
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Döşemealtı Yeşilbayır'a parke yollar yapılıyor

26.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:09
Döşemealtı Yeşilbayır'a parke yollar yapılıyor

Döşemealtı Belediyesi, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında bakım onarım ve parke taşı döşemesi yapıyor.

Döşemealtı Belediyesi, ilçenin tüm cadde ve sokaklarında bakım onarım ve parke taşı döşemesi yapıyor. Bu kapsamda, Yeşilbayır Mahallesi'ne parke taşı döşemesi yapılıyor.

Döşemealtı'nda imar planlarında olan ancak yapılmamış yeni yolların açılması, bozuk olan yolların tamir, bakım ve onarımının yanı sıra satih kaplama ve kendi tesislerinde ürettiği parke, kaldırım ve limon bordürü taşlarla yapılan cadde ve sokaklar ilçe halkının hizmetine sunuluyor. Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yapılaşmaların olduğu 4476 sokak ile bağlantılı 4439, 4442 sokaklarda 12 bin 800 metrekare parke taşı döşemesi yapılıyor. Ayrıca 2 bin 200 metre bordür döşeyerek kaldırım çalışmaları süren sokaklar vatandaşın kullanımına açıldı. - ANTALYA

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Döşemealtı Yeşilbayır'a parke yollar yapılıyor
Döşemealtı Yeşilbayır'a parke yollar yapılıyor
Döşemealtı Yeşilbayır'a parke yollar yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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