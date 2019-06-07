Donoald Trump'ın eşi Melania Trump göbeğiyle olay oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in daveti üzerine 3 günlük bir devlet ziyareti için İngiltere'ye geldi. Bu resmi ziyarette Trump'ın eşi, First Lady Melania Trump da ona eşlik etti.

KRALİÇE TARAFINDAN AĞIRLANDILAR

Başkan Trump ve 49 yaşındaki eşi Melania Trump, dün Buckingham Sarayı'nda Kraliçe tarafından ağırlandı.

GÖBEĞİ GÖZE ÇARPTI

Ziyaret boyunca birbirinden şık kıyafetlerle dikaktleri üzerine toplayanMelania Trump, giydiği Gıvenchy marka elbisesiyle çok konuşuldu. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan Melania'nin çıkan göbeği eleştiri konusu oldu.