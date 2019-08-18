Dondurma yemesine izin vermeyen sevgilisini makasla öldürdü!

18.08.2019 13:33

Çin'in Zhumadian şehrinde Zhang ve kız arkadaşı Wang, alışveriş için dışarı çıktı. Caddede yürüdükleri esnada Wang, bir dondurmacının önünde durup dondurma almak istedi. Fakat erkek arkadaşı Zhang, şişman olduğu gerekçesiyle kız arkadaşına izin vermedi. Bunun üzerine genç çift arasında tartışma çıktı.

MAKASLA SALDIRDI

Wang, aynı cadde üzerinde bulunan bir dükkandan iki adet makas alıp erkek arkadaşına saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan Zhang, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.