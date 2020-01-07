: Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız

07.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:03

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İki ülkenin karşılıklı tehditkar açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, misilleme mesajı verdi. Trump, "Süleymani büyük bir saldırı planlıyordu. Onu öldürerek çok sayıda hayat kurtardık. Her türlü misillemeye hazırız. Biz de karşılık veririz" dedi.

52 HEDEF SÖZLERİNİ DÜZELTTİ

İran'ın ABD vatandaşlarına veya ABD üslerine yönelik bir saldırı düzenlemesi durumunda 52 noktayı hedef alabilecekleri tehdidiyle ilgili de konuşan ABD Başkanı Trump, "İran'da kültürel yerlerin hedef alınması konusunda kanunlara uymak isterim" ifadelerini kullandı.

IRAK'TAN ASKER ÇEKME İDDİALARI

Irak'tan asker çekme iddialarıyla ilgili de konuşan Trump, "ABD olarak Irak'ın kendi güvenliğini kendisinin sağlamasını istiyoruz. ABD Irak'tan çıkarsa İran bölgede daha çok etkili olur. Irak'a yönelik yaptırımları ancak bize saygılı davranmamaları halinde değerlendiririz" şeklinde konuştu.

ESPER SAVAŞ İSTEMİYORUZ DEMİŞTİ

Aynı saatlerde konuşan Savunma Bakanı Mark Esper ise İran ile savaş istemediklerini açıklayarak,"Diplomatik çözüm istiyoruz. Bunun için İran gerilimi düşürmeli. Daha fazla kan dökülmesini engellemek için İran masaya oturmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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