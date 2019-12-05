Donald Trump'tan finansal bilgilerinin gizliliği için Yüksek Mahkeme'ye başvuru
ABD Başkanı Donald Trump, muhasebe firmasının kayıtlarının Temsilciler Meclisi'ndeki bir komite tarafından incelenmesine yönelik yargı kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, kendine ait bir firmanın kayıtlarının Kongre'de incelenmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
Bir alt mahkeme, Trump'ın mali işlerinden sorumlu muhasebe firması Mazars LLP'den tüm belgeleri Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reform Komitesi ile paylaşmasını istemiş, karara itiraz mahkemeden geri dönmüştü. Euronews.com'da Görüntüle