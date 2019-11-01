Donald Trump: Ben vurulursam Melania ağlamaz

01.11.2019 09:18

Geçtiğimiz yıl porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girdiği konuşulan Trump'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşmıştı. First Lady ile kameralara sık sık gergin halleriyle yansıyan ABD Başkanı ve Melania Trump hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"EŞİMİN TEPKİ VERMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"

TIME dergisi Washington muhabiri Vera Bergengruen'in aktardığına göre, Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen özel bir bağış gecesinde konuşan Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından ve Scalise'nin eşiyle hastanede karşılaşmasından bahsederken, "Scalise'in eşi onunla hastanede tanıştığım gün gözleri yerinden çıkacakmış gibi ağlıyordu. Eşlerin çoğu bir trajediye böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.

Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka da yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme yöntemi değil" dedi.