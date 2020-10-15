Don't Look Up oyuncu kadrosu | Don't Look Up filmi konusu nedir? Netflix'ten yepyeni bir film!
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Don't Look Up oyuncu kadrosu | Don't Look Up filmi konusu nedir? Netflix'ten yepyeni bir film!

15.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:49
Don't Look Up oyuncu kadrosu | Don't Look Up filmi konusu nedir? Netflix'ten yepyeni bir film!

Başrollerinde usta oyuncuların ve dönemin en beğenilen genç oyuncularının toplandığı Don't Look Up filminin oyuncuları kimler? Don't Look Up'ın konusu nedir? Netflix'in yeni filmi Don't Look Up ne zaman yayınlanacak? Don't Look Up Netflix hakkında merak edilenler...Adam McKay kimdir?

Netflix, yepyeni bir içerikle geliyor! Filmin oyuncu kadrosu ve konusu açıklandığından beri çok ilgi gören konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Don't Look Up oyuncu kadrosunda kimler var? Don't Look Up filmi konusu nedir? Don't Look Up ne zaman yayınlanacak?

DON'T LOOK UP KONUSU

McKay'in senaryosunu kaleme aldığı film, bir meteorun altı ay içinde Dünya'yı yok edeceğini öğrenen iki uzay bilimcinin hikâyesini anlatıyor. İnsanları yaklaşan yıkıma karşı uyarmak isteyen bu iki uzay bilimci, kötü haberi duyurabilmek için basın turuna çıkıyor.

The Big Short ile ekonomi dünyasına, Vice ile ise Amerikan siyasetine hicivsel bir dille yaklaşan McKay, bu kez basın sektörüne hicivsel tarzıyla yaklaşacak.

Don't Look Up, Network ve Dr. Strangelove gibi karanlık bir hiciv olarak karşımıza çıkacak. Netflix Film şefi Scott Stuber ise esprili bir dille, "Adam, kültürümüzü tasvir eden akıllı, zeki ve marjinal filmler yapmak konusunda her zaman harika adımlar attı. Bir şekilde dünya, yaklaşmakta olan ölümünü tahmin etse bile, bu projeyi ölmeden önce listemize eklemekten heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

NETFLIX DON'T LOOK UP KADROSU

  • Leonardo DiCaprio
  • Jennifer Lawrence
  • Rob Morgan
  • Meryl Streep
  • Cate Blanchett
  • Jonah Hill
  • Himesh Patel
  • Timothée Chalamet
  • Ariana Grande
  • Kid Cudi
  • Matthew Perry
  • Tomer Sisley
Don't Look Up oyuncu kadrosu | Don't Look Up filmi konusu nedir? Netflix'ten yepyeni bir film!

ADAM MCKAY KİMDİR?

Mckay, son dönemlerde yapımcısı olduğu Succession dizisiyle adından söz ettirmektedir. Aynı zamanda Bong Joon-ho ile birlikte Parasite'ın dizi uyarlamasını hazırlayacağı da açıklandı.

2016 yılında The Big Short ile En İyi Özgün Senaryo Oscarı'nı kazandıktan sonra geçtiğimiz yıl da Vice ile aynı kategoride Oscar adaylığı kazanan Adam McKay, Netflix çatısı altında hazırladığı yeni filmi Don't Look Up için son yılların en heyecan verici oyuncu kadrolarından birini bir araya getiriyor.

McKay'in son filmi "Vice" sekiz dalda Akademi Ödülü adaylığı aldı. 2016 yılında McKay'in çektiği finansal drama "The Big Short" ise uyarlama senaryo dalında Akademi Ödülü, BAFTA ve WGA'yı kazandı.

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Haber Yorumları (3)
UYGAR: timothee her yerden çıkıyor :D
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KEMAL: netflixe bak ya
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OSMAN: aşırı iyi bir kadro
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500
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