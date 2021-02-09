Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)
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Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)

09.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:53
Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİKütahya'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpıp şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta ölen Erdoğan Damrık (36), Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık'ın (32) cenazeleri, yakınları tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaban domuzuna çarpıp şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta ölen Erdoğan Damrık (36), Hatice Damrık (36) ve eşi Ayşe Damrık'ın (32) cenazeleri, yakınları tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alındı. Harmancık Mezarlığına getirilen cenazeler, kılınan  namazın ardından Harmancık Mezarlığında toprağa verildi.


Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)
Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)
Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)
Domuza çarpan hafif ticari araç şarampole yuvalandı: 3 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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