Domuz sürüsünün Marmaris sokaklarına indiği anlar kamerada
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Domuz sürüsünün Marmaris sokaklarına indiği anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklara, iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü indi.

24.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:57
Domuz sürüsünün Marmaris sokaklarına indiği anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklara, iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü indi. Marmaris sokaklarında gezen domuz sürüsü, vatandaş kamerasına yansıdı.

Marmaris'te koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Kedi ve köpekler, belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından duvar diplerine bırakılan kuru mamaları yedi. Öte yandan iki büyük domuz ile yavrulardan oluşan sürü, Marmaris sokaklarına indi. Domuz sürüsünün sokaklarda gezdiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

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