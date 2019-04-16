Domuz Sandığı Arkadaşını Tüfekle Vurarak Katletti
Antalya'da 65 yaşındaki adam, birlikte ava çıktığı 57 yaşındaki arkadaşını domuz sandığı için tüfekle vurarak katletti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde birlikte ava çıktığı arkadaşı Ali A.'nın (65) domuz sanarak ateş açtığı Recep Alkış (57) yaşamını yitirdi.
AVA ÇIKTILAR
Kaş'a bağlı Gökyazı Mahallesi'nde oturan Recep Alkış, Belkonak Mahallesi Muhtarı olan arkadaşı Ali A. ile dün gece domuz avına çıktı. Recep Alkış ve Ali A., mahallede buğday ve nohut ekili arazilere zarar veren domuzları öldürmek için ormanlık ve çalılık alana girdi.
DOMUZ SANIP ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ
Bu sırada Ali A., çalılıktaki kıpırtıyı domuz sanarak tüfekle peş peşe ateş açtı. Domuzu öldürdüğünü düşünerek çalılıkları kontrol eden Ali A., ava çıktığı arkadaşı Recep Alkış'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ali A. hemen 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Recep Alkış'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Recep Alkış hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evli ve 2 çocuk babası Recep Alkış'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arkadaşını vuran Ali A. ise gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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hiç bir yaban hayvanı kalmadı acil avcılık yasaklanmalı spor olurmu çanilik av demek vahsetCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ekenomi kötü oldugundan dolayi diyanet domuz etini gecici olarak helalmi ilan etti arkadaslar?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kesinlikle ralarinda bir husamet vardiki oldurdu onu....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin amcayaCevap Yaz Yayından Kaldır