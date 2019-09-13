İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadının yardımına polis koştu

13.09.2019 17:54

İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Bir kadın "domuz bağı" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra eve kilitlenen kadın polis tarafından kurtarıldı.

Konak ilçesi 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi. Polis ekipleri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeriye girdi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış vücudunda darp izi bulunan Dilek B, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Fatih K. gözaltına alındı.

DOMUZ BAĞI NEDİR?

Domuz bağı kişinin "az yer kaplamasını" sağlayan bir yöntem. Normal boy ve kilodaki bir kişi bu şekilde top haline getirilebiliyor. ilk önce kurbanın boynuna ip bağlanıyor. Eğer ölüme terkedilmeyecekse kurban boğuluyor. Ardından ipin ucu bedenin ön kısmından sarkıtılıp bacaklarının arasından arkaya geçiriliyor. ip çekilince bu insanın başı bacaklarının arasına sıkıştırılmış oluyor. ip daha sonra arka tarafa alınan ellere bağlanıyor. Eller bağlanınca sıra ayaklara geliyor. Oldukça uzun tutulan bu iple ayaklar da bağlanıyor. Ardından dizler kırılıp yukarı doğru itiliyor. ip bu şekilde 3'e katlanan vücudunun çevresinde dolanıyor. Beden top gibi bir hale getiriliyor.

Kaynak: AA