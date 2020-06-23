Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu
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Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu

Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu -Katlı otoparka aracını park etmek isteyen sürücüler, doluluk nedeniyle geri döndü Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından kapalı otoparklar, doldu.

23.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:03

Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu

-Katlı otoparka aracını park etmek isteyen sürücüler, doluluk nedeniyle geri döndü

DÜZCE - Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından kapalı otoparklar, doldu. Araçlarını dışarıda bırakmak istemeyen araç sahipleri kapalı otoparklara hücum etti. Kapalı otoparklarda yer bulamayan sürücüler ise araçlarını kapatarak, dolu yağışına karşı önlem aldı.

Düzce'de meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı muhtemel dolu yağışı ve sağanak yağış uyarısının ardından araç sahipleri kapalı otoparklara hücum etti. Araçlarını olası dolu yağışında dışarıda bırakmak istemeyen sürücüler nedeniyle Düzce'de ki tek kapalı otopark araçlarla doldu. Araçların giriş ve çıkış koridorlarına taşan park etmiş araçlar nedeniyle otoparka araç parkı yapılamadı. Otopark görevlisi Rıdvan Aksan; "Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımız ciddi ilgi gösterdi ve otoparkımız tamamen doldu. Gelen araçları da kabul edemiyoruz. ve geri gönderiyoruz" dedi.

Katlı otoparka aracını park etmek isteyen ancak doluluk nedeniyle aracını park edemeyen Metin Topal isimli araç sahibi ise; "Aracımız katlı otoparka çekecektim. Devamlı geldiğim yer. Dolu korkumsuyla insanlar herhalde hücum ettiler otoparka. O nedenle biz açıkta kaldık. Düzce'de başka katlı otoparkımız var. O nedenle mecburen açıkta bir yerlere çekeceğiz" dedi.

Kapalı otoparkta yaşanan yoğunluk nedeniyle, aracı dışarıda kalan bazı sürücüler ise kendi önlemlerini aldı. Araçlarını dolu yağışına karşı kendi imkanlarıyla kapatarak araçlarının zarar görmesinin engellemeye çalıştı.

Dolu uyarısı kapalı otoparkları doldurdu

Kaynak: İHA

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