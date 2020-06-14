Dolmuş içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı
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Dolmuş içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı

Dolmuş içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı Gaziantep'te yolcu için sırasını bekleyen bir dolmuşun içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı.

14.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:34

Dolmuş içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolcu için sırasını bekleyen bir dolmuşun içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı.

Gaziantep'te köylü garajı olarak bilinen yerde bulunan ve Gaziantep-İslahiye hattında yolcu taşıyan minibüslerin sürücüleri büyük bir şok yaşadı. Yolcu için sırasını bekleyen sü bugün öğlen saatlerinde gördükleri manzar karşısında büyük şok yaşadı. Yolcu bekleyen Menderes Koçak'a ait 27 K 5080 plakalı minibüsün açık kapısında içerisine giren iki kumru kuşağı, dışarıda topladığı çalıları, minübüsün şoför mahallindeki güneşlik üzerine bıraktı. Kuşlardan biri gagası ile güneşlik üzerinde yuva örmeye başlarken diğeri ise dışarıdan çalı toplamaya devam etti. kuşların yuva yapmay çalıştığını fark eden minibüs sürüceleri, bu sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu esnada Köylü garajından yayan olarak geçen öğretmen Mehmet Yalçın da, sürücülerin yuva telaşını görünce önce büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından cep telefonu ile bu anları görüntüledi.

İlginç sürprizi görüntüleyen Mehmet yalçın, minibüs şoförü ile Menderes Koçak ile röportaj yaparak, duygularını sordu. Şaşkın minibüs sahibi Menderes Koçak, "Ekonomik durumum müist olsa, bu aracı 2 ay burada bağlardım. Yumurtlayıp yavrularını uçuruna kadar aracı hareket ettirmezdim. Ama bu şansımız yok" diye konuştu.

Görüntüyü çeken Mehmet yalçın ise, "İnşallah yuva yapacak daha iyi bir yer bulur" temennisinde bulundu.

Öte yandan minibüsün sırasının gelmesinin ardından kuşların yuva yapım çalışması yarım kaldı. Yolcular için kapıların açıldığı minibüsteki kuşlar ise araçtan çıkarıldığı öğrenildi.

Dolmuş içerisine yuva yapmaya çalışan kumru görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA

Manşet

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