Dolmabahçe'de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
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Dolmabahçe'de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı

Dolmabahçe'de Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
06.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:50

48 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Dolmabahçe'de bir anma töreni düzenlendi.

48 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Dolmabahçe'de bir anma töreni düzenlendi.

Dolmabahçe'de düzenlenen anma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş CHP İlçe Başkanı Gözde Fil ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek ellerinde pankartlarla  Dolmabahçe sahile yürüyen Başkan Akpolat ve partililer ellerindeki kırmızı karanfilleri denize bıraktı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, burada kısa bir açıklama yaparak Denizlerin anısına sahip çıkacaklarını ve onların değerlerini hayata geçireceklerini belirterek şunları söyledi;

"Tam bağımsız Türkiye için hayatlarını gözlerini kırpmadan feda eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anısı önünde saygı ile eğiliyoruz. Bugün bulunduğumuz koltuklarda görevimizi layıkıyla yerine getirerek üç fidanın hayatını feda ettiği ilkeleri hayata geçirelim. Katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirebilmek Türkiye'deki bu yerel pratiği iktidara dönüştürdükten sonra onlara olan borcumuzun bir kısmını yerine getirmiş olacağız"

Başkan Rıza Akpolat sosyal medya hesabından anmaya ilişkin bir paylaşım yaparak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sabah CHP Beşiktaş İlçe Başkanımız Gözde Fil ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanımız Şahin Dil ile beraber, Boğaz'ın sularına al karanfillerimizi bıraktık. Salgın nedeniyle bugün burada olamayanlar adına üç fidanımızı, Denizleri andık."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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