: Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

03.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

FAHRETTİN ALTUN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun açıklamasında, "Bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma ofisinde 3 saat süren bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler, ABD- İran gerginliği, Libya ve Suriye'deki son durumlar bütün boyutlarıyla ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki yapıcı tutumunu sürdürmesi gerektiğini, barış ve istikrarın teminine yönelik etkin adımların atılmaya devam edilmesini ve diplomasinin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti genel başkan yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı" ifadelerine yer verdi.

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