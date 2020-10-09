Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

09.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 03:01
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,7625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,7625

09 Ekim 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8550 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8710 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

09 Ekim Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,8720 TL

Dolar alış fiyatı : 7,8700 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,2375 lira seviyesinde kapattı.

09 Ekim Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,2400 TL

Euro alış fiyatı : 9,2350 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,0953 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,1067

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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