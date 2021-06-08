Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 8 Haziran Salı dolar, EURO!
Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,6150 bazında ilerleyen dolar bugün 8,6150.
8 Haziran Salı 2021, döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,6150 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,6150 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
8 Haziran Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,6200 TL
Dolar alış fiyatı : 8,6100 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,4850lira seviyesinde kapattı.
8 Haziran Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,4900 TL
Euro alış fiyatı : 10,4800 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 12,2441 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 12,1831
şeklinde belirlendi.