Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi

Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde edinilen bilgilere göre, İbrahim Keskin (31), kendisine ait dokuma atölyesinde çalıştığı sırada montu makineye dolandı. Hızla çalışan makine Keskin'in montunu sardıktan sonra kolunu çekti.

ÇIĞLIKLARINA ÇALIŞANLAR KOŞTU

Makineden kolunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan Keskin'in yardım çığlıklarına çalışma arkadaşları koştu. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin'i yerde gören arkadaşlarından biri fenalaştı. Diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keskin'i ve kopan kolunu alarak Denizli Devlet Hastanesine doğru hızla hareket etti. Keskin'i kanlar içinde görerek fenalaşan çalışma arkadaşı ise bir başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerini yoğun müdahalesine rağmen işyeri sahibi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.