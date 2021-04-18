DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Yürüyerek gelip, hayatını kaybeden hastalarımız olmuştur"

Muş Devlet Hastanesinde Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Mesut Şahin ve yakalandığı virüsü yenerek görevinin başına dönen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Eren Uyan, verdikleri özverili mücadeleyi ve hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Muş Devlet Hastanesinde Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Mesut Şahin ve yakalandığı virüsü yenerek görevinin başına dönen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Dr. Eren Uyan, verdikleri özverili mücadeleyi ve hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

Şahin, AA muhabirine, hastalığın henüz bitmediğini ve vatandaşların daha çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Kovid-19 yaşlıya ve gence bakmadan herkese bulaşabilecek bir hastalık. Yoğun bakım sürecinde yaşlısını da gördük gencini de gördük." dedi.

Şahin, randevu alan vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğini ifade etti.

"Bu hastalığın hafife alınacağı bir tarafı yok"

Şahin, yoğun bakımdan çıktıklarında aşırı terleme nedeniyle koruyucu kıyafetlerini değiştirdiklerini söyleyerek, "Gerçekten çok zorlu bir süreç. İnsanlar dışarıda normal maske bile takmaktan acizken biz yoğun bakımda tulum giyiyoruz. Bu süreçte insanların bunları düşünerek çok dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

Kurallara uyulmazsa sağlık camiasının daha da yıpranacağını, çok zorlandıkları zamanlar olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Bize yürüyerek gelip, hayatını kaybeden hastalarımız da olmuştur. Hastaneye çok kötü bir şekilde gelip bizi dinleyip tedavisini düzgün alıp, iyi bir şekilde taburcu ettiğimiz hastalarımız da oldu. Bu hastalığın hafife alınacağı bir tarafı yok. Bilinci yerinde olan hastalar bizi tulumla gördüklerinde korkuyorlar. Bize gelen hastalara nefes oluyoruz. Sorumlu olduğum yoğun bakımda kendi akrabalarımı ve yakınlarımı da kaybettim. Elimden hiçbir şey gelmemesi çok üzücü bir durum."

"25-30 yaşındaki gençlerin nefes açlığı içerisinde bizlere yalvardığını gördük"

Kovid-19'u yendikten sonra görevinin başına dönen Operatör Dr. Eren Uyan da hastalığı insanlara anlatmakta zorluk çektiklerini ifade etti.

Uyan, hastalık sürecinde hamile olan eşinden ve 2 yaşındaki çocuğundan kendisini olabildiğince izole etmeye çalıştığını belirterek, sırtında, belinde yaralar varmış gibi ağrılarının olduğunu, kıpırdayamaz hale geldiğini aktararak, "Akciğer sorunları yaşamadım ancak ciddi eklem ağrıları yaşadım. Kendimi çok güçsüz hissettim. Özellikle eşime ve çocuğuma bulaştırmaktan çok korktum. O kadar ağrı ve acılarımın içerisinde kendimden daha çok onları düşünmek zorunda kaldım. Böyle zor bir süreç geçirdim." dedi.

Uyan, "Serviste 25-30 yaşındaki gençlerin nefes açlığı içerisinde bizlere yalvardığını gördük. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buna rağmen dışarıdaki insanların temizliğe, maske ve mesafe kurallarına uymuyor olması bizi gerçekten derinden üzüyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız