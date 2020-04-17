Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
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Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü

İtalyan ve İspanyol doktorlar, bacaklardaki döküntünün yeni tip koronavirüs hastalığının başka bir belirtisi olabileceğini öne sürdü. Her beş İtalyandan biri bu problemle karşılaşıyor.

17.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:01
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü

Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan beş İtalyandan biri cilt problemleri yaşıyor, bu tür semptomlar en çok çocuk ve ergenlerde görülüyor. İspanyol Çocuk Doktorları Derneği, koronavirüs döküntüsünün çiçek hastalığı veya kızamık sırasında ortaya çıkan döküntülere benzediğini belirtti.

Genellikle ayak parmaklarında ortaya çıkan kızarıklık daha sonra iz bırakmadan iyileşiyor.

"DİKKAT EDİN" UYARISI

Doktorlar, insanların bu tür döküntüleri ciddiye almalarını ve ortaya çıkması durumunda kendilerini izole etmeleri gerektiğini ifade etti. Doktorlar ayrıca, bu tür semptomların görülmesi durumunda sağlık kuruluşlarına gidilmemesini, ancak durumun dikkatlice takip edilmesini tavsiye etti.

Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
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Haber Yorumları (1)
GGGVVV: Her belirtiyi buna bağlar oldunuz böyle devam ederseniz yakında kimse bu hastalığa inanmayacak. .
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