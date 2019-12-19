: Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı

19.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:19

Yürümekte zorlandığı gerekçesiyle hastaneye giden hastanın anüsünden yaklaşık 18 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı. Durumdan şikayetçi olduktan sonra hastaneye giden ve adı Wen olarak açıklanan hasta doktora yaptığı açıklamada, arka bölgesini kaşımak için şişeyi kullandığını, şişenin aniden vücuduna girdiğini söyledi.

ŞİŞE, BAŞARILI BİR OPERASYONLA ÇIKARILDI

Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaleti'ndeki bir hastanede gerçekleştirilen operasyon sonrası, Wen isimli şahsın kalın bağırsağının anüse yakın bir yerine yerleşmiş olarak tespit edilen cam şişe başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Operasyonu, aynı hastanede görevli Kolon ve Rektum Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lin Jun gerçekleştirdi. Doktor Lin Jun konuyla ilgili yaptığı açıklamada operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamız 12 Kasım tarihinde hastanemize yürümekte zorlanma şikayetiyle geldi. Yapılan fiziki muayeneler sonucunda hastanın anüsünde yaklaşık 2 santimetrelik sert bir cisim tespit ettik. Cismi gördüğümüzde biz de şaşırdık.

ÇEKİLEN RÖNTGEN, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Röntgen tetkiklerinin ardından, cismin hastanın anüsünden kalın bağırsağına kadar uzanan, 18 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre genişliğinde cam bir şişe olduğunu tespit ettik. Şişeyi çıkarmak amacıyla acilen operasyon kararı aldık. Operasyon başarılı geçti ve hastamızı aynı gün taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

ŞİŞENİN HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hastanın anüsünden çıkartılan şişenin, Çin'de sivrisinek kovucu ve aynı zamanda kaşıntı giderici olarak kullanılan bir ürüne ait olduğu açıklandı.

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