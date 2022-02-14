"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak - Haberler
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"Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", 6 Mayıs'ta seyircilerle buluşacak

AA, Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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"Doctor Strange"ın devam filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

EVREN, ANKARA (AA) - "Doctor Strange"ın devam filmi "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında" sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Aksiyon ve macera türündeki film, 6 Mayıs'ta vizyona girecek.

Sam Raimi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams rol alıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıkları gecikmeli olarak yapılan filmin çekimleri geçen ay sona erdi.

Kevin Feige'in yapımcılığını gerçekleştirdiği film, çoklu evrenler konusunu geniş şekilde ele alacak.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Doctor Strange, Mayıs, Evren, Film, Güncel, Haberler

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