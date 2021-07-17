Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
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Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'de özel bir hastanede görev yapan doktor Ogün Sönmez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de özel bir hastanede görev yapan doktor Ogün Sönmez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakip Paşa Camii'nden kaldırılarak Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkesir'de özel bir hastanede görev yapan başarılı acil servis doktoru Ogün Sönmez, Cumartesi günü sabahı karşı kalp krizi geçirdi. Başarılı doktor Ogün Sönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum doktor Ogün Sönmez, Paşa Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi. Merhum Ogün Sönmez'in cenazesine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula ile beraberinde görev yaptığı mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. - BALIKESİR

Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı
Doktor Ogün Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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