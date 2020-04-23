Doktor 36 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi
Doktorun odasından alkışlanarak çıkartılması ve çiceklerle uğurlanması Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse 36 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
23.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:37
Doktorun odasından alkışlanarak çıkartılması ve çiceklerle uğurlanması Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarından Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse 36 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA