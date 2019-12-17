Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü

17.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 01:10

Arjantin'de, normal doğum yapmak üzere kadın doğum kliniğine giden Stefania Mondragon isimli anne, doğum sırasında doktor tarafından verilen komutları uyguladı. Doğum anında çok hızlı bir şekilde dışarı çıkan bebeği ebe ve doktor tutamayınca erkek bebek yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'in 150 mil kuzeyindeki Gualeguaychu şehrinde meydana geldi. Doğum yapmak için Sanatorio Pronto isimli özel bir kliniğe giden anne, hayatının en kötü gününü yaşadı.

EBE TUTAMADI, DOKTOR DONDU KALDI

Anne, doğum sırasında doktorun komutlarını uyguladı. Bebek bir anda dışarı çıkınca doktor dondu kaldı. Doğumda görevli ebenin ise yeni doğan bebeği yakalama çabaları sonuç vermedi.

ERKEK BEBEK, BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Beyin sarsıntısı geçirdiği anlaşılan bebek bir küveze konuldu ve tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta öldü.

BABA, YAŞANAN TRAJEDİYE TANIK OLDU

Karısıyla birlikte normal doğuma giren baba Claudio Mondragon, yaşananlara bire bir tanık oldu. Yaşadıklarını anlatan baba şunları söyledi, "Doğum tam sonuçlanmak üzereydi. Eşim doktorun verdiği komutları uyguluyordu. Bebek birden dışarı çıktı ve yere düştü. Ebe tutamadı, doktor ise dondu kaldı. Yere düşen bebeğim için yaptıkları tek şey onu bir küveze koyup başka bir hastaneye sevk etmek oldu."

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yerel mahkemede görevli savcı tarafından, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ölümün tıbbi bir ihmalden kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılacağı söylendi.

OTOPSİ SONUCU AÇIKLANDI

Yaşanan vahim olayın ardından otopsiye alınan erkek bebeğin ölüm nedeni "beyin travması" olarak açıklandı.