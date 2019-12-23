: Gerçek ailesini arayan genç kızı, "Ben babanım" diyerek 4 kişi aradı

23.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:49

Antalya'da evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 27 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi. Doğduğu kliniğin sahibinin de yıllar önce intihar ettiğini öğrenen genç kadın, gözünün altındaki doğum lekesiyle ailesini aramaya başladı. Bir hafta içinde 4 kişinin "Ben babanım" diyerek aradığını belirten Yakar, gerçek babasını DNA testi yaptırarak öğrenmek istediğini dile getirdi.

TEK UMUDU DOĞUM LEKESİYDİ

Gerçeği öğrenmesinin hemen ardından bebeklik fotoğraflarını toplayan Dilek Yakar'ın sesini Demirören Haber Ajansı duyurdu. Doğduğu kliniğin, doktor F.Ö.'nün özel kliniği olduğunu ve F.Ö.'nün yıllar önce intihar ettiğini öğrenen Dilek Yakar, ailesinin izine rastlayabileceği tek umudunu da kaybedince sağ gözünün altındaki doğum lekesiyle biyolojik ailesinin peşine düştü.

1 HAFTADA 4 KİŞİ ARADI

Haberin gündem olmasının ardından Dilek Yakar'ı 1 haftada arayan 4 kişi, "Baban benim" dedi. İlk arayan kişinin Akdeniz Üniversitesi'nde memur olduğunu ve anlattıklarıyla kendi yaşantısının örtüştüğünü, ancak içinde yine de tedirginlik olduğunu belirten Yakar, ikinci kişinin ise Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden bir kişi olduğunu söyledi. Diğer iki kişiyle ilgili detaylı bilgi alamadığını, sadece telefonla görüştüğünü, bir anda 4 kişi kendisine 'Ben babanım' dediği için kafa karışıklığı yaşadığını aktardı.

TELEFONUMU İKİ GÜN KAPATTIM

Ailesini bulmak için bir televizyon programına da çıktığını dile getiren Dilek Yakar, "O televizyon kanalını da aramışlar 'Babasıyım' diye. Bir anda 4 babam oldu. Kim gerçek babam bilmiyorum ve kafam karıştı. Arayanlardan o kadar bunaldım ki telefonumu 2 gün kapattım. Şimdi gerçek babamın kim olduğunu DNA testiyle öğrenmenin peşindeyim" diye konuştu. Birkaç gün sonra test yaptırmak için İstanbul'a gideceğini belirten Dilek Yakar, karışık duygular içinde olduğunu ve test için yalnız gideceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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