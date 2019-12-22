: Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü

22.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 08:49

İzmir'in Karabağlar ilçesinde doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan gençlerden birisi hayatını kaybetti.

BİR ANDA FENALAŞTI

Gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde doğum günü partisi vermek için bir araya gelen kalabalık grup eve giderek eğlence düzenledi. Düzenlenen partide kalabalık grup uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eğlenceye katılan gençlerden Yusuf Akyol (22), kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Durumu gören arkadaşları polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince fenalaşan genç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcının incelemesinin ardından Akyol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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