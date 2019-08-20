Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu'ya tebrik telefonu

20.08.2019 10:50

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin başkanlarının görevden alınması ve yerine kayyum atanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."

BAHÇELİ DE TEBRİK ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, 3 HDP'li belediyeye kayyum atanması dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak tebrik etmişti.