Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm canlı izle! TV8 Doğduğun Ev Kaderindir canlı kesintisiz full izle!

TV8 ekranlarda yayınlanan, Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerinde yer aldığı TV8 Doğduğun Ev Kaderindir 35. yeni bölüm canlı izle! TV8 Doğduğun Ev Kaderindir canlı kesintisiz full izle!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Nermin, Barış ve Zeynep'in üzerine açılan ateş sonrası Mehdi'nin bu olaydaki masumiyeti kanıtlanmıştır. Ancak yaralanan Mehdi'nin hastaneye gitmesi, adli bir duruma karıştığı anlamına gelecek ve şartlı tahliyesi riske girecektir.

Bu olay üzerine Zeynep, Sakine, Nermin, Sultan ve Emine, Mehdi'nin iyi ve kötü yanları üzerine bir sorgulamaya girer. Bugüne kadar olanlar bir kenara, Mehdi'nin kendini Barış ve Zeynep için siper etmesi herkese aynı soruyu sordurtur. Sürekli yargıladıkları ve geçmişten gelen bir hakla suçladıkları adam, gözünü kırpmadan kendini ateşe atmıştır onlar için. İnsanın yedi yabancıya dahi yapacağı gibi Mehdi'yle aralarında geçenleri bir süreliğine kenara bırakırlar. Ancak bölüm sonunda öyle bir şey olur ki, herkes kendini daha büyük bir sorunun yanıtını ararken bulur: İnsan değişir mi?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 35. BÖLÜM CANLI İZLE!