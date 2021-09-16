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Doğanyol Heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret

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Doğanyol Heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay Doğanyol İlçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı beraberinde AK Parti İlçe Başkanı, Meclis Üyeleri, Muhtarlar Dernek Başkanı ve muhtarlarla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Doğanyol Muhtarlar Dernek Başkanı Bekir Conger, Doğanyol İlçesine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Conger, "İlçemize yapılan hizmet ve yatırımlarda Büyükşehir Belediye Başkanımız çok fazla emeği bulunmakta. Bu emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyemizin Doğanyol'da muazzam hizmetleri var

Doğanyol İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Sayın Başkanımızın ilçemize göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Doğanyol yaşanan deprem felaketinin ardından yeniden inşa ediliyor. Altyapısı ve üstyapısı yeninden inşa edilen bir ilçe durumundayız. Çalışmalarda Devletimizin bütün kurumları olduğu gibi Büyükşehir Belediyemizin de muazzam hizmetleri var. Arıtma tesisi, itfaiye binası, yollar, altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarda Büyükşehir Belediyemiz gücünü ilçemizde göstermekte. Yatırımlar konusunda ilçemize gönlünü açan değerli Başkanıma hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Doğanyol bizim için kıymetlidir

Doğanyol'un kıymetli ve değerli ilçelerden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "24 Ocak depreminde Doğanyol'da vatandaşlarımız sıkıntılar yaşadı. Dört vatandaşımız hayatını kaybetti. O süreç içerisinde vatandaşlarımızı incitmeden neler yapabiliriz onun değerlendirmesini yaptık. Gece 23.15 itibariyle çalışmalarımızı tamamlayarak enkaz altında hiçbir canlı bırakmadık. Doğanyol'da isteyen vatandaşlarımızın Malatya'ya getirilmesi noktasında gerekse gelmeyen vatandaşlarımız için sıcak bir ortam hazırlanması noktasında otobüslerimiz orada hazır bir şekilde bekletildi. Vatandaşlarımıza ocak soğuğunu yansıtmamaya çalıştık. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Devletimizden razı olsun.Aynı gece İç İşleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanımız deprem bölgesine intikal etmesi, depremin üzerinden 24 saat geçmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmesi yaraların hızlı bir şekilde sarılmasında etkili olmuştur.

Doğanyol ilçemiz yeni arıtma tesisi, konutlar, çevre düzenlemeleri ile altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla çok güzel bir görünüme kavuştu. Belediye Başkanımızı da tebrik ediyorum. İlçesi için gece-gündüz özverili bir şekilde çalışmakta" ifadelerini kullandı.

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Haber: Doğanyol Heyetinden Başkan Gürkan'a ziyaret - Haberler
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