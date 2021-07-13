"Doğanın çöpçüsü" akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi
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"Doğanın çöpçüsü" akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi

'Doğanın çöpçüsü' akbabalar, yuvada yavrularıyla görüntülendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında bir çam ağacına yuva yapan iki akbaba, yavrularıyla görüntülendi.

Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında bir çam ağacına yuva yapan iki akbaba, yavrularıyla görüntülendi.

Sarıçam ormanları ile kaplı Sarıkamış'ta ilk kez 2018 yılında görüntülenen ve doğadaki leşleri yiyerek yaşamlarını sürdürdükleri için "doğanın çöpçüleri" olarak bilinen kara akbabaların bölgedeki varlığının yeniden tespiti amacıyla KuzeyDoğa Derneği görevlilerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu söz konusu tarihten bu yana bölgede görülmeyen iki kara akbaba, çok sayıda yabani hayvan türüne barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarında kurdukları yuvada yavrularıyla görüldü.

Drone ve teleobjektif kullanılarak görüntüleri kayıt altına alınan kara akbabalar, 3 yıl aradan sonra bölgede ilk kez görüntülendi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış ormanlarının araştırma yaptıkça her geçen gün kendilerine yeni bilgiler verdiğini söyledi.

Çoban, 2018 yılında keşfettikleri ve ilk defa üreme kaydını aldıkları kara akbabayı bu yıldan sonra bir daha hiç görmediklerine dikkati çekerek, "Sarıkamış ormanlarında kara akbabayı 2 yıldır aramaya devam ediyorduk, mevcut yuvasını iki yıldır kullanmıyordu. Yaptığımız çalışmayla aslında başka akbaba yuvalarının da Sarıkamış'ta olduğunu ve muhtemelen bu yuvaları kullanacağını tahmin ediyorduk. Bu yıl yaptığımız gözlem çalışmalarında muhtemel iki yuva daha keşfettik ve bu yuvalardan birinin aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı." diye konuştu.

Kara akbabanın ormana bağımlı ve orman varlığıyla hayatta kalan tür olduğunu anlatan Çoban, "Kara akbabanın en önemli özelliği günde yaklaşık 500 kilometre uçarak leş arıyor olması. Bu özelliği kara akbabaları çok özel türler yapıyor. ifadesini kullandı.

Çoban, görüntülenen kuşların Türkiye'nin en uzun kanat açıklığına sahip türlerinden biri olduğunu belirterek, "Burada görüntülediğimiz akbabanın 3 metre kanat açıklığı var. Ben 1,72 santimetre boyundayım, kanatlarını açtığı zaman yaklaşık benim iki katım büyüklüğünde kanat açıklığına sahip oluyor." dedi.

KuzeyDoğa Derneğinde gönüllü çalışan ve 3 yıl önce kara akbabayı görüntüleyen Gökberg Sönmez de "Sarıkamış ormanlarında yırtıcı, ötücü kuşlar ile birçok memeli hayvanı fotoğraflama imkanı buldum. Erken saatlerde araziye çıkmıştık aynı zamanda gözlem yapıyorduk. Bu sırada ağacın tepesinde bir yuva gördüm. Burada daha önce kara akbaba ve üreme kaydı yoktu. Ben de bu anı fotoğraflayıp dernek yetkililerine bildirdim." diye konuştu.

Sönmez, kara akbaba ile ilgili birçok çalışma yapıldığını ve görsel çekildiğini ifade ederek, "Şimdi birkaç yuva daha olduğunu keşfettik. Bundan sonra arazi çalışmalarına devam edeceğiz. Birçok kuş türü görmeyi hedefliyoruz. Her gün düzenli olarak kuş gözlemliyoruz ve kayıt etmeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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