Doğal felaketlerden etkilenen 11 ile 124 milyon TL destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl meydana gelen doğal afetlerin ardından vatandaşın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11 ile toplam 124 milyon 300 bin TL destek sağladı.

Türkiye, haziran ve ağustos aylarında güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel felaketiyle karşılaştı. Yangın ve sel felaketinin izleri silinirken, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre afetlerin yaşandığı bölgelerde psikososyal destek hizmetini koordine etti. Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri, sahaya inerek vatandaşların yardımına koştu. Bu kapsamda bin 635 kırmızı yelekli, yangın ve sellerin yaşandığı Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 28 bin kişiye ulaşarak psikososyal destek sağladı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde aralıksız çalışan personel için de bölgeye 'Personel Giyim TIR'ı' gönderildi. 'Personel Giyim TIR'ı', 13 Eylül itibarıyla toplam 8 bin 681 saha personeline hizmet verdi. Ayrıca 'Sosyal Market'ten de 13 Eylül itibarıyla toplamda 13 bin 553 afetzede faydalandı. Ayni bağış yapmak isteyenler, yaşanan sel felaketi sonrasında 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen 'ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayabiliyor.