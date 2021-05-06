Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı

İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - Haberler | Güncel

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı Malatya'da Bünyamin Özdemir isimli vatandaş, yaşadığı sitenin bahçesinde bulduğu sarı benekli semenderi turşu bidonunda koruma altına aldı, ekmek ile besledi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesinde...

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı

MALATYA - Malatya'da Bünyamin Özdemir isimli vatandaş, yaşadığı sitenin bahçesinde bulduğu sarı benekli semenderi turşu bidonunda koruma altına aldı, ekmek ile besledi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesinde yaşayan Bünyamin Özdemir, oğluyla birlikte site bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu. Özdemir, semenderi site bahçesinde zarar görme riskine karşı turşu bidonunda koruma altına aldı. Semenderin aç olduğunu düşünen Özdemir, görünümüyle dikkat çeken hayvanı ekmekle beslemeyi de ihmal etmedi. Sitede yaşayan vatandaşların ilgi odağı olan semendere bir süre bakan Özdemir ve çocukları, daha sonra ise hayvanı tekrar doğal yaşam alanına saldı.

Maket zannettiler benekli semender çıktı

Bünyamin Özdemir, site bahçesinde buldukları canlının ilk başta kertenkele maketi olduğunu düşündüklerini belirterek, "Dün Malatya'da güzel bir yağış vardı. Oğlumla beraber markete giderken kapı kapanmıyordu. Oğlumda maket kertenkelenin olduğunu ve kapının bu yüzden kapanmadığını söyledi. Eğilip baktığımızda hareket ediyordu. Değişik bir sürüngen olduğunu fark ettik. Kavanozun içerisine aldık çünkü yol yağmurluydu, araçlarda geçiyordu. Ezilmemesi için aceleyle bidonun içe aldık. Ekmek verdik yemesi için. Türünün son örneklerinden olması gereğiyle. Biz internetten özellikle araştırdık, ismi siyah sarı benekli Türk semenderiymiş. Türüne nadir rastlanılıyormuş, ırkı kontrol altına alınmış. Üreyip çoğalmaları için çalışmalar yapılmış. Dün beni pet shoptan aradılar, ücret karşılığı sizden alalım dediler. Biz ücret karşılığı satılmasına razı olmadık. Biz doğaya bırakma taraftarıyız. Yeşillik, sulan bir alanda doğaya bırakacağız" şeklinde konuştu.

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi!
Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Gomes Diego Serdar Aziz Ali Tandoğan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:28:09. #1.15#

title