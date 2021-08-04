Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler!

Bazı dizilerin sezon finali yapmasının ardından dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Ekranlara ara veren bazı diziler yakında yeni sezonları ile ekranlara gelecek. Peki, dizilerin yeni sezonları hangi gün, hangi ay başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Akıncı yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

Bazı sezon finali yapan dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler!

DİZİLERİN YENİ SEZONU NE ZAMAN, HANGİ AY BAŞLIYOR?

Şuanda birçok dizi sezon finali arasındadır. İzleyiciler takip ettiği dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediyor. Henüz yeni sezonlar ne zaman başlayacak resmi açıklama gelmedi. Fakat yaz tatili arası ortalama 2-3 ay sürmektedir. Dizilerin yeni sezonları genellikle Eylül ayında başlamaktadır. Bazı diziler Ağustos ayı sonunda başlayabilirken bazılarının yeni sezon bölümleri ise Ekim ayı başlarında olabiliyor.

HANGİ DİZİLER SEZON FİNALİ YAPMIŞTIR?

Bu sezon bazı diziler tamamen final yaparken bazıları ise sezon finali yapmıştır. İşte sezon finali yapan diziler şöyle:

Masumlar Apartmanı - TRT 1

Teşkilat - TRT 1

Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT 1

Camdaki Kız - Kanal D

Yasak Elma - Fox TV

Kırmızı Oda - TV8

Akıncı - ATV

2021 FİNAL YAPAN DİZİLER HANGİLERİ?

Final yapan diziler şu şekilde:

Sefirin Kızı

Hekimoğlu

Ramo

Hercai

Alev Alev

Mucize Doktor

Maraşlı

Benim Adım Melek

Arıza

Baraj

Seni Çok Bekledim

Çukur

Menajerimi Ara

Kefaret

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Cam Tavanlar