Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler!

Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bazı dizilerin sezon finali yapmasının ardından dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırılmaya başlandı. Ekranlara ara veren bazı diziler yakında yeni sezonları ile ekranlara gelecek. Peki, dizilerin yeni sezonları hangi gün, hangi ay başlıyor? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Akıncı yeni sezon ne zaman? Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

Bazı sezon finali yapan dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler!

DİZİLERİN YENİ SEZONU NE ZAMAN, HANGİ AY BAŞLIYOR?

Şuanda birçok dizi sezon finali arasındadır. İzleyiciler takip ettiği dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediyor. Henüz yeni sezonlar ne zaman başlayacak resmi açıklama gelmedi. Fakat yaz tatili arası ortalama 2-3 ay sürmektedir. Dizilerin yeni sezonları genellikle Eylül ayında başlamaktadır. Bazı diziler Ağustos ayı sonunda başlayabilirken bazılarının yeni sezon bölümleri ise Ekim ayı başlarında olabiliyor.

HANGİ DİZİLER SEZON FİNALİ YAPMIŞTIR?

Bu sezon bazı diziler tamamen final yaparken bazıları ise sezon finali yapmıştır. İşte sezon finali yapan diziler şöyle:

Masumlar Apartmanı - TRT 1

Teşkilat - TRT 1

Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT 1

Camdaki Kız - Kanal D

Yasak Elma - Fox TV

Kırmızı Oda - TV8

Akıncı - ATV

2021 FİNAL YAPAN DİZİLER HANGİLERİ?

Final yapan diziler şu şekilde:

Sefirin Kızı

Hekimoğlu

Ramo

Hercai

Alev Alev

Mucize Doktor

Maraşlı

Benim Adım Melek

Arıza

Baraj

Seni Çok Bekledim

Çukur

Menajerimi Ara

Kefaret

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Cam Tavanlar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Seda Sayan Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Meliha İsmailoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dizilerin yeni sezonları ne zaman? TV dizileri yeni sezonlar ne zaman başlayacak? TV dizileri bitti mi? Yeni sezon başlayacak diziler! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 20:07:09. #1.16#

title