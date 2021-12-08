Diyarbakır Havalimanı'nda kasım ayında 140 bin 740 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Havalimanı'nın 2021 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 136 bin 995, dış hat yolcu trafiği 3 bin 745 oldu. Böylece kasımda toplam 140 bin 740 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında, Diyarbakır Havalimanı'na iniş- kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 868, dış hatlarda 30 olmak üzere toplamda 898'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplam 2 bin 11 ton oldu.

Bu arada, bu yılın 11 aylık döneminde de Diyarbakır Havalimanı'ndaki yolcu trafiği 1 milyon 244 bin 981, uçak trafiği 8 bin 292, yük trafiği ise 11 bin 846 ton olarak gerçekleşti.

AA / Nurten Aslan - Son Dakika Haberleri

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