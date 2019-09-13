Son dakika: Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı: HDP ilçe başkanı gözaltında

Son dakika: Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı: HDP ilçe başkanı gözaltında

Son dakika: Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

13.09.2019 09:38
Son dakika: Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı: HDP ilçe başkanı gözaltında

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

BELEDİYEYE AİT ARAÇ SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE GÖRÜLDÜ İDDİASI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

OPERASYON SÜRÜYOR

İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor. Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Son dakika: Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı: HDP ilçe başkanı gözaltında
Kaynak: AA
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YORUMLAR (11)

  • TARİH:
    Bu Arınç’ın ne olduğunu hala anlamadılarsa yuh diyorum bu adamı derhal ak partiden atmaları lazım
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  • 130914:
    hala anlamıyor musunuz dönen dolapları pkk nın kürtlerle hiçbir ilgisinin olmadığını o bölgede teröre destek verilmezse kısa süre içinde pkk yok olur
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  • DURUM:
    Arınç bunların olayla ilgisi yok değil mi. Başkalarına akıl öğreteceğine sen asıl boyundan uzun laflar konuşmamyı öğren. zavallı ülkem kimlerin eline kaldık. konuşma da adam sansınlar.
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  • SİVASLI İBOCAN:
    Oradaki vatandaşlar canınız pahasına bu şerefsizlere fırsat vermeyin, yapan belli siz halen hainlere destek verenleridahi ikaz edin, olan VATANIMIZA ve SİZE oluyor. . İstekleriniz için yürüyün, DEVLET sizin herşeyiniz, evladını canileştirenden , sana silah attırandan, yoluna bomba koyandan hayır mı bekliyorsunuz. . Uyanın artık, eylem yapan o anne ve babalarşimdiye kadar NEDEN DURDUNUZ. . ??
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