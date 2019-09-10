Diyarbakır'daki oturma eyleminde gerginlik çıktı!

10.09.2019 18:20

Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren aileler, bir PKK'lının, sosyal medyadan kendilerine yönelik yazdıklarını görünce öfkeyle HDP il binasına girdi. Kayıp çocuklarının bulunması için önünde oturma eylemi yaptıkları il binasına giren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polislerin araya girmesiyle aileler, dışarı çıkarıldı. Bu sırada 5 yıldır kayıp oğlu Ramzan'ın (22) bulunması için dün oturma eylemine katılan Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Ambulansa alınan Üçdağ'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

AK PARTİ'Lİ DEMİRBAĞ'DAN ZİYARET

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Diyarbakır'da çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Iğdır'da kayınpederi Abdullah Apakar'ın, PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, katledildiğini hatırlatan Demirbağ, ailelerin eylemlerine destek verdiğini söyledi. Demirbağ, şunları ifade etti:

"Bu ailelerin onurlu duruşlarına destek vermek için buraya geldim. Ciğerleri dağlı annelerimizin evlatlarına kavuşabilmek umuduyla başlatmış oldukları bu onurlu direniş dolasıyla buraya geldim. Ben de yıllar önce PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen, Iğdır'da Botan aşiretine mensup kanaat önderi, kayınpederim Abdullah Apakar'ın damadıyım. Bu acıyı yüreğinde hisseden bölge milletvekili olarak bacılarımıza, annelerimize destek vermek, yanlarında olabilmek için buraya geldim. Kendilerine Allah sabırlar versin. İnşallah bu duruşları, bu direnişleri mutlu bir sonla neticelenir diliyorum. Gerek PKK, gerekse siyasi uzantısı HDP üst yöneticilerinin, hatta milletvekillerinin hiç birinin çocuğu dağa çıkmazken, dağa çıkarılmazken, hatta ve hatta kolejlerde okurken, Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da tahsil görürken, lüks hayatlar yaşarken, ekmeğinin derdinde olan bu ailelerin çocuklarının dağa çıkarılmasına 'dur' demek için, içinde zerre kadar insan sevgisi taşıyan herkesi Kürt çocukları üzerinde bölge gençleri üzerinde oynanan bu haince oyuna 'dur' demek için, dağa çıkarılan çocukların da dönmesine vesile olmak için, bu direnişe destek olmaya çağırıyorum, duyarlı olmaya davet ediyorum."

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminin 8'inci gününde ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı, şehit yakını ve gazilerden oluşan 60 kişilik bir grupla eylemdeki aileleri ziyaret etti. Gazi ve şehit yakınları, ailelere beyaz şal taktı.

"TÜM TÜRKİYE SİZİN ACINIZI PAYLAŞIYOR"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, kentte başlayan bu eylemin diğer illerde yaşayan oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istediklerini söyledi. Herkesin bu ailelerin yaptığı eyleme destek olması gerektiğini ifade eden Aylar, "Bizim canımızsınız. Kürdü, Türkü aynıyız, biz komşu değiliz kardeşiz artık, etle tırnak gibiyiz, ayrılamayız, hep beraberiz, biriz. İnşallah bu toprakları, bu vatanı terörden, PKK'dan temizleyeceğiz, bunlara destek verenleri hep beraber lanetleyeceğiz. Bakın evlatlarınız zorla dağa götürdüler, evladınızı yıllardır göremiyorsunuz. Bunun acısı büyük bir acıdır, mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor ama fakirin fukaranın yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, mağaralarda yaşamaya mahkum ediyorlar, bu adalet değil, bu temsil noktası değil, hiçbir şekilde bunu biz kabul etmiyoruz. Diyarbakır'da başlayan bu güzel uygulamanın tüm illerdeki oğulları, evlatları zorla dağa kaçırılan ailelere örnek olmasını istiyoruz. Herkesin başkaldırmasını istiyoruz. Tüm Türkiye sizin acınızı paylaşıyor çünkü terörden hepimiz çektik, hep beraber çektik bu eziyeti, bu sıkıntıyı hep beraber yaşadık" dedi.

OĞLUNU TERÖR SALDIRISINDA KAYBEDEN AK PARTİ'Lİ ERONAT'TAN ZİYARET

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 8'inci gününde sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. 3 Ocak 2008'de Dağkapı semtindeki bir dershanenin önünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 17 yaşındaki oğlu Eren Şahin'i kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, HDP önüne gelerek, eylemini sürdüren ailelerle bir araya geldi.

"ŞEHİT ANNESİ OLARAK SİZİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"

Ailelerle tek tek ilgilenen AK Parti'li Eronat, şehit annesi olarak her zaman yanlarında olacağının masajını verdi. Eronat, "Neden bu çocuklara musallat oluyor? Çünkü dağa gidecek genç bulunamıyor artık. Sizi yürekten destekliyorum. Ben de bir şehit annesiyim. Bizim ailemiz çok duygusal travmalar yaşadı. Benim annem bir anneanne olarak hala kendine gelememiş. Oğlumun dayısı hala kendine gelememiş. O kadar korktu ki ikinci çocuğu da yapmadı. 10 yıldır şehitlerimiz, gazilerimiz ve dağa kaçırılan çocuklarımız için mücadele veriyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin. Evladını kaybetmiş bir anne olarak evladını kaybetmiş, evladını kaptırmış annelerin acısını yakinen bildiğim için onlarla bir selamlaşmaya geldim" dedi.

"HASTA ANNELERİN ÇOCUKLARINI SEÇİYORLAR"

Şehit İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank ise, "Şehit eşi olarak en azından bir mezarı var. Ziyaret edebiliyoruz. En azından gidebileceğimiz bir yer var ama annelerle görüşüyorum çocuklarından hiç haber alamamışlar. Bakıyorum kanser hastası tam iyileştim derken bu üzüntüyle daha çok kahroluyorlar. Herhalde böyle hasta anneleri seçiyorlar ki; arkasında bunları soruşturacak kimse kalmayacak çocukları seçiyorlar" diye konuştu.

15 TEMMUZ GECESİ TANKIN ALTINA YATAN GAZİ DOĞAN'DAN DESTEK ZİYARETİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemlerine destek ziyareti sürüyor. Bugün 8'inci gününe giren oturma eylemine 15 Temmuz darbe girişiminde tankın altında yatarak gazi olan Metin Doğan ile çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN AİLELERE KIRMIZI GÜL

15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havaalanı'nda tankın altında yatan gazi Metin Doğan, ailelere kırmızı gül dağıtarak, cumartesi günü bir annenin burada bayıldığını gördüğünü, çok ağladığını belirterek, ailelerin acıları paylaşmak için geldiğini söyledi. Doğan, şunları söyledi:

"Annelik duygusu yaşama içgüdüsünden daha önce gelir, bu annelerin yavrularını ellerinden alanlar aynı zamanda yaşama içgüdülerini de aldılar. Bu bir cinayet demektir, bunlar yaşayan ölüler hepsi, çocukları alındığı için ellerinden. Bizler doğarken kendi anne babamızı seçemiyoruz, kendi ırkımızı, cinsiyetimizi, ten rengimizi seçemiyoruz. Bize ortak kalan hepimizin Müslüman olmasıdır. Müslümanlar kardeştir, ben Türk evladıyım, Türk genciyim ama Kürt annelerin acılarını paylaşmak için buraya geldim. Selahaddin Eyyubi'nin çocukları haçlı ordusuna asker olamaz, burada bir yanlışlık var. Sorun varsa da bunun çözümü kan ve gözyaşı olmamalı. Ben 15 Temmuz'da o tankın altına neden yattıysam bugün için de buradayım, insanlar ölmesin diye o gün yatmıştım, çünkü bizler Müslümanız. Birbirimize karşı kazanacak hiç bir zaferimizi yoktur ama birlikte kazanacağımız bir sürü zaferler vardır."

Malatya'dan çiçeklerle aileleri ziyarete gelen Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Ece Budan ile dernek üyeleri, yaptıkları ziyarette ailelere desteklerini iletip, her zaman yanlarında olacaklarını bildirdi.

EYLEME BİR ANNE DAHA KATILDI

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini 8'inci günde de sürdüren ailelerin arasına, Ordu'dan gelen Latife Ödümlü de katıldı. Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün, 10 ay önce, terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığı iddiasıyla eyleme katılan 20'nci aile oldu. Latife Ödümlü, oğlunun bulunmasını isteyerek, "Dicle Üniversitesi'nde okuyordu. Bir gün aradım, cevap vermedi sonra sürekli aradım, cevap vermedi. Kaç sefer emniyete gittim, yurt dışına gittim, kapı kapı dolaştım, bulamadım. Bu binaya 2 sefer geldim. Biriyle konuştum; dedim 'Sen götürdün', 'Yok ben götürmedim' dedi. Götüren şoförü de buldum. Kapıya kadar götürdüğünü söyledi. Irak'ın kuzeyine gitmiş. Ben, eşim ve amcası 3 defa Irak'a gittik. Kapı kapı dolaştık. Bulamadım. Bir arkadaşıyla konuştum, ikinci günden sonra o da kayboldu. Ben de televizyonda burayı gördüm, geldim. Kaybolduğu günden beri arıyorum. Öldü mü, kaldı mı, bilmiyorum" dedi.

HDP ÖNÜNDE TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'de Şahap ve Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları Süleyman Çetinkaya'nın geçen hafta kaybolması üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatmıştı. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 8'incı gününde 21'e yükseldi.