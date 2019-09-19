Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı

19.09.2019 22:45

Diyarbakır'da sivil polis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3'ü polis 5 kişi yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3'Ü POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İstasyon caddesinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen polislerin bulunduğu 63 BA 296 plakalı hafif ticari araç ile 23 BJ 025 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA